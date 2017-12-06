Никто не пострадал при инциденте с самолетом в Шереметьево

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. По предварительным данным в результате инцидента с самолетом латвийской компании AirBaltic, выкатившимся за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево, никто не пострадал, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"Предварительно, пострадавших нет, всех уже высадили из самолета", — сказал собеседник агентства. По его словам, воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы всего на несколько метров.

Как сообщал РИА Новости другой источник, после инцидента ВВП закрыта до шести вечера, аэропорт пока работает с одной взлетно-посадочной полосой.