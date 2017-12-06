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Пожилые люди держатся за руки

Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума

© Fotolia/ Studio Mike
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Продолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума — 72,6 года за неполный 2017 год.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik. Смертность в РФ снизилась на 2% за 10 месяцев 2017 года (по сравнению с аналогичным периодом 2016 года), а продолжительность жизни в РФ с 2005 года выросла в среднем на 7,2 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой в ходе "Правительственного часа" в Госдуме.

"Общая смертность по данным Росстата за 10 месяцев 2017 года снизилась более чем на 2% до 17,5 случаев на тысячу населения, то есть сохранено практически на 35 тысяч больше, чем годом раньше", — заявила Скворцова.

Снижение смертности, по ее словам, произошло от всех основных причин, в том числе от онкозаболеваний, а смертность от туберкулеза снизилась более чем на 17% — до 6,3 на тысячу населения.

"За неполный 2017 год продолжительность жизни россиян достигла национального исторического максимума — 72,6 года", — сказала Скворцова.

Продолжительность жизни в РФ с 2005 года выросла в среднем на 7,2 года: "У мужчин на 8,6 лет, у женщин — на 5 лет".




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