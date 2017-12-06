Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах-2018

В последние месяцы президента России Владимира Путина многократно спрашивали о намерении участия в выборах, но российский лидер заявлял, что еще не принял решение.

СУХУМ, 6 дек — Sputnik. Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году, сообщает РИА Новости. © Sputnik. Сергей Гунеев Путин пообещал, что в ближайшее время примет решение по выборам-2018

"Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента", — сказал Путин на встрече с работниками завода ГАЗ.

По его словам, лучшего места и лучшего повода для подобного заявления нет. "Спасибо вам за поддержку", — добавил российский лидер.

"Россия будет идти только вперед, и в этом движении вперед ее никто и никогда не остановит", — отметил глава государства.

Путин идет на выборы pic.twitter.com/NIdNaBuLLb — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 6 декабря 2017 г.

​Сотрудник завода Артем Баранов напомнил, что сегодня днем у Путина уже спрашивали о планах баллотироваться и глава государства тогда сказал, что примет решение в зависимости от поддержки людей. Баранов заверил президента во всеобщей поддержке и попросил сделать рабочим подарок, огласив свое решение.

"Единая Россия" поддержит кандидатуру Путина. "Думаю, что это решение поддержит абсолютное большинство граждан нашей страны, которые видят в нем национального лидера", — сказал РИА Новости первый зампред фракции Андрей Исаев.

Горьковский автомобильный завод отмечает 85-летие, по этому случаю в Нижнем Новгороде проходит митинг-концерт.

Путин впервые стал президентом в марте 2000 года, в 2004-м он переизбрался на этот пост. С 2008 по 2012 год работал на посту председателя правительства, а в 2012-м снова занял должность главы государства.

Очередные выборы президента пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания стартует в декабре. О планах баллотироваться уже заявили, в частности, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, журналистка Екатерина Гордон.