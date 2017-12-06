Эксперт: Путин переиграл Международный олимпийский комитет

Заявив о намерении участвовать в выборах президента РФ, Владимир Путин переключил внимание с Олимпиады на себя и заставил обсуждать это событие все мировые СМИ, считает политолог Максим Жаров.

Алексей Стефанов, Sputnik

О решении баллотироваться на выборах президента России весной 2018 года Владимир Путин заявил в Нижнем Новгороде, поздравляя коллектив Горьковского автомобильного завода с 85-летитем с момента создания предприятия. Заявление прозвучало в ответ на вопрос одного из сотрудников завода. За несколько часов до этого на церемонии вручения Всероссийской премии "Доброволец России — 2017" Владимиру Путину задавали похожий вопрос, но тогда он ушел от четкого ответа, сказав, что примет решение в зависимости от поддержки народа.

© Sputnik. Сергей Гунеев Путин объявил о своем намерении участвовать в выборах-2018

"Решение Путина объявить о том, что он выдвигается на президентские выборы именно сегодня связано с тем, что вчера произошло по поводу участия российской сборной на Олимпиаде, когда Международный олимпийский комитет принял абсолютно неправовое волюнтаристское решение лишить наших олимпийцев права под флагом России участвовать в Олимпиаде.

Думаю, согласно первоначальному сценарию, Путин должен был объявить о своем решение баллотироваться чуть позже, но именно эта ситуация с недопуском наших спортсменов на Олимпиаду стала ключевым фактором, который повлиял на решение Владимира Владимировича объявить о своем решении досрочно. Сейчас весь тот негатив, который со вчерашнего вечера идет по поводу России и в мировых СМИ, и в наших СМИ, потихоньку иссякнет", — уверен Максим Жаров.

По мнению политолога, сейчас у СМИ всего мира появилась другая тема — новый президентский срок Владимира Путина. Сейчас все станут обсуждать, с какой программой Путин идет на выборы, как это программа будет реализовываться. "Я думаю, что главное мировое событие этого дня – несомненно, выдвижение Владимира Путина на следующий президентский срок", — говорит политолог.

Несмотря на эту новость дня, осадок от вчерашнего решения МОК остался, и тема пока не закрыта. По мнению Жарова, в период с 10 по 12 декабря, когда состоится олимпийское собрание, на котором официально будет озвучено решение России, Владимир Путин выскажет свою точку зрения.

"Думаю, это его решение о том, что Россия будет делать с Олимпиадой в Пхенчхане, тоже будет состоять из нескольких этапов – точно так же, как сегодня Владимир Путин в несколько этапов объявлял о своем выдвижении на президентские выборы", — считает эксперт.

Кроме того, Путин уже сейчас переиграл Международный олимпийский комитет – своим заявлением резко изменил информационный фон вокруг России. "Выдвижение Путина – главное мировое событие сегодняшнего дня. Поэтому мировые и российские СМИ будут вынуждены переключиться с Олимпиады на обсуждение выдвижения Путина на новый президентский срок.

Я думаю, что эта тема надолго станет основной во всем мире, что является большим положительным событием для российской аудитории и для российской политики в целом", — считает Максим Жаров.