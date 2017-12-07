Российские военные моряки возобновили поиск субмарины "Сан-Хуан"

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Российские специалисты возобновили обследование дна в районе поиска пропавшей подводной лодки "Сан-Хуан" ВМС Аргентины, сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Специалисты ВМФ России после улучшения гидрометеорологических условий продолжили работы в назначенных районах поиска подводной лодки «Сан-Хуан» ВМС Аргентины. В частности, с борта судна ВМС Аргентины "Ислас Мальвинас" за истекшие сутки осуществлено три спуска телеуправляемого необитаемого аппарата "Пантера плюс". Были обследованы три точки на глубинах 840, 940 и 960 метров", — говорится в сообщении.

К поисковым работам приступило и океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Янтарь".

"На данный момент специалистами службы поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морского флота России произведено семь спусков подводного аппарата "Пантера Плюс" на глубины от 125 до 970 метров. Были обнаружены и классифицированы рыболовецкий траулер и бетонный массив", — сообщает ведомство.

Подводная лодка ВМС Аргентины "Сан-Хуан" перестала выходить на связь 15 ноября на переходе из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".