Снова рекорд: биткоин превысил отметку 14 тысяч долларов

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром побила очередной исторический рекорд, превысив отметку в 14 тысяч долларов менее чем через 10 часов после предыдущего рекорда в, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
По состоянию на 11.20 мск биткоин на бирже Bitfinex рос на 3,56% и торговался в районе 13,98 тысячи долларов. При этом ранее он достигал 14,249 тысячи долларов, что стало новым историческим максимумом. В среду вечером биткион превысил отметку в 13 тысяч долларов.
С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов за несколько дней. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко обваливался на бирже Bitfinex — на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи долларов. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией прибыли трейдерами после достижения очередного максимума в 11 тысяч долларов.
Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.
Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной «песочницы», где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.