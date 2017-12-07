Снова рекорд: биткоин превысил отметку 14 тысяч долларов

Не прошло и 10 часов с последнего рекорда в 13 тысяч долларов, а биткоин перевалил за новую рекордную отметку в 14 тысяч долларов.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг утром побила очередной исторический рекорд, превысив отметку в 14 тысяч долларов менее чем через 10 часов после предыдущего рекорда в, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Минфин России: за оплату покупок криптовалютой будет наказание

По состоянию на 11.20 мск биткоин на бирже Bitfinex рос на 3,56% и торговался в районе 13,98 тысячи долларов. При этом ранее он достигал 14,249 тысячи долларов, что стало новым историческим максимумом. В среду вечером биткион превысил отметку в 13 тысяч долларов.

С начала прошлой недели биткоин начал активный рост, побив несколько исторических рекордов за несколько дней. Вместе с тем 29 ноября биткоин резко обваливался на бирже Bitfinex — на 2 тысячи долларов, до 9,001 тысячи долларов. Аналитики связывали это с коррекцией и фиксацией прибыли трейдерами после достижения очередного максимума в 11 тысяч долларов.

Ряд стран открыли свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ до 1 июля 2018 года подготовить поправки в законодательство РФ, регулирующие процедуру размещения криптовалют по аналогии с регулированием первичного размещения ценных бумаг. В ЦБ заявили, что к концу 2017 года представят концепцию регуляторной «песочницы», где будет осуществляться временное регулирование криптовалют.