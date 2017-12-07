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Лидер ХАМАС Исмаил Хания выступает по поводу решения Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля.

Исламистское движение ХАМАС объявило пятницу "днем гнева"

© AFP/ Said Khatib
Новости
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Глава политбюро палестинского исламистского движения ХАМАС назвал пятницу началом нового движения против решения США о признании Иерусалима столицей Израиля и планов оккупантов на Западном берегу Иордана.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Лидер палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания объявил пятницу "днем гнева" в связи с решением США признать Иерусалим столицей Израиля, сообщает РИА Новости.

П/к, приуроченная к 29-й годовщине провозглашения Государства Палестина
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Президент США Дональд Трамп в среду заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда посольства.

"Пятница станет днем гнева и началом нового движения по противостоянию планам оккупантов на Западном берегу (реки Иордан — ред.) и в Иерусалиме под лозунгом "свободу Иерусалиму и берегу", — заявил Хания в телевизионном обращении.

Он отметил, что его заявление звучит на фоне приближающейся годовщины "интифады" — восстания против Израиля — 1987 года. Хания призвал палестинские силы сплотиться на фоне решения США.

Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.

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