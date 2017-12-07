Около 45 тысяч каталонцев участвуют в демонстрациях в центре Брюсселя

По информации организаторов, в рядах манифестантов находится экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Около 45 тысяч жителей и выходцев из Каталонии участвуют в демонстрации на улицах Брюсселя в защиту своих фундаментальных демократических прав как граждан Евросоюза.

Немалое число участников приехали в административную столицу ЕС семьями, передает корреспондент РИА Новости. Многие манифестанты обернули плечи флагами Каталонии, на плакатах начертано: "Европа, пробудись! Защитим демократию!", "Достоинство демократии — это демократия достоинства!"

Imágenes del paso de la manifestación de Bruselas cerca de la Comisión Europea pic.twitter.com/uSY54SgbIj — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 7 декабря 2017 г.

В глаза бросаются желтые полотнища со львами — флаги фламандских националистов из партии "Новый фламандский альянс", политики которой поддерживали сепаратистские устремления властей Каталонии.

"Здесь сегодня собрались не только каталонские националисты. Большинство приехали в Брюссель с требованием к Евросоюзу обеспечить законные права и свободы каталонцев, прежде всего, свободу выражения мнений", — сказала РИА Новости одна из участниц акции по имени Изольда.

Así transcurre la manifestación en estos momentos pic.twitter.com/vE5MhXKkFx — Álvaro Sánchez (@Alvaro1984) 7 декабря 2017 г.

В демонстрациях участвует экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон. Накануне Верховный суд Испании отозвал выданный европейских ордер на арест Пучдемона и его четырех коллег — экс-министров, находящихся в Брюсселе.

"Участие господина Пучдемона в сегодняшней манифестации является началом его избирательной кампании", — сказал Пабло, сторонник экс-главы Каталонии.

Мероприятие, организованное неправительственными организациями "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культурал", проходит мирно, без инцидентов.

В связи с массовым шествием полицией Брюсселя приняты повышенные меры безопасности. Водителям рекомендовано временно отложить поездки в центр бельгийской столицы.