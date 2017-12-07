16:19 07 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Демонстрация каталонцев в поддержку К. Пучдемона в Брюсселе

Около 45 тысяч каталонцев участвуют в демонстрациях в центре Брюсселя

© Sputnik. Тьерри Монасс
Новости
Получить короткую ссылку
Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (70)
13 0 0

По информации организаторов, в рядах манифестантов находится экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Около 45 тысяч жителей и выходцев из Каталонии участвуют в демонстрации на улицах Брюсселя в защиту своих фундаментальных демократических прав как граждан Евросоюза.

Немалое число участников приехали в административную столицу ЕС семьями, передает корреспондент РИА Новости. Многие манифестанты обернули плечи флагами Каталонии, на плакатах начертано: "Европа, пробудись! Защитим демократию!", "Достоинство демократии — это демократия достоинства!"

В глаза бросаются желтые полотнища со львами — флаги фламандских националистов из партии "Новый фламандский альянс", политики которой поддерживали сепаратистские устремления властей Каталонии.

"Здесь сегодня собрались не только каталонские националисты. Большинство приехали в Брюссель с требованием к Евросоюзу обеспечить законные права и свободы каталонцев, прежде всего, свободу выражения мнений", — сказала РИА Новости одна из участниц акции по имени Изольда.

В демонстрациях участвует экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон. Накануне Верховный суд Испании отозвал выданный европейских ордер на арест Пучдемона и его четырех коллег — экс-министров, находящихся в Брюсселе.

"Участие господина Пучдемона в сегодняшней манифестации является началом его избирательной кампании", — сказал Пабло, сторонник экс-главы Каталонии.

Мероприятие, организованное неправительственными организациями "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культурал", проходит мирно, без инцидентов.

В связи с массовым шествием полицией Брюсселя приняты повышенные меры безопасности. Водителям рекомендовано временно отложить поездки в центр бельгийской столицы.

Темы:
Развитие ситуации в Каталонии в связи с провозглашением независимости (70)



Главные темы

Орбита Sputnik

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

  • Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов
    Не достоин!

    Латвийский паралимпиец Дмитрий Силов, выигравший золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, не получил от государства ни цента.

  • Поезд едет через заснеженный лес, архивное фото
    Встретимся в суде

    Правительство Литвы обязало государственную компанию "Литовские железные дороги" обратиться в суд по поводу штрафа за разобранное железнодорожное полотно.

  • Женщина смотрит телевизор
    Это покушение!

    Партия социалистов Молдовы назвала предложение Демпартии запретить трансляцию российских СМИ покушением на свободу слова.

  • Душанбе, архивное фото
    Интерес, но!

    Интерес таджикистанцев к вступлению в ЕАЭС плавно снижается, хотя страна остается наиболее реалистичным и мотивированным кандидатом на вступление в союз.

  • Андрей Казанцев. Архивное фото
    Ху из мистер Мирзиёев?

    Проблема восприятия Узбекистана в России состоит в недостаточной осведомленности о стране и ее новом лидере — Шавкате Мирзиёеве.

  • Зона отчуждения Чернобыльской АЭС
    "Чернобыльское" пособие

    Неграждане Эстонии будут получать так называемое "чернобыльское" пособие – соответствующий закон принял парламент страны.

  • сбор урожая
    Сельхоз-перепись

    В Южной Осетии, при поддержке России, будет проведена сельскохозяйственная перепись, заявил премьер Эрик Пухаев.

  • Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров (на первом плане), глава МИД России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян (слева на втором плане) во время встречи в Москве, фото из архива
    Венские встречи

    В Вене состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Эдварда Налбандяна по карабахскому конфликту.

  • Конфеты
    "Сладкая" война

    Как сотрудники государственной службы безопасности продуктов питания Армении искали азербайджанские конфеты в ереванском магазине.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Буддистский монах напротив рождественской декорации в Токио
Как готовятся к Новому году и Рождеству в разных странах
Белая медведица из Якутии осваивается в Ленинградском зоопарке
Снежинка из Якутии освоилась в Ленинградском зоопарке
Календарь праздничных и выходных дней
Работа и праздники: календарь на 2018 год

Соцсети

Sputnikabkhazia