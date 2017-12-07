Лавров указал Тиллерсону на недопустимость давления на дипломатов и СМИ

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Вене, в ходе встречи Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны спецслужб, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

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"Затрагивая ряд вопросов двусторонней повестки, Лавров указал на недопустимость давления на российские СМИ и дипломатов в США, включая попытку вербовочных подходов со стороны американских спецслужб", — говорится в документе.

Ранее телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе США из-за его статуса иноагента.

В конце прошлого года США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне. Москва в июле в ответ на закрытие своих дипломатических объектов в США и высылку дипломатов предписала до 1 сентября сократить дипломатические миссии США в России до 455 сотрудников.

Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции. В ответ США потребовали до 2 сентября закрыть консульство России в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.