Более ста палестинцев пострадали в результате столкновений

Поводом для протестов стало вчерашнее заявление президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля и переносе туда американского посольства.

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. В результате столкновения, которые произошли в четверг на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, пострадали свыше сотни палестинцев, сообщили РИА Новости представители местных медицинских служб.

© Sputnik. Назар Альян На Западном берегу Иордан начались столкновения

"Число пострадавших на Западном берегу возросло до 104 человек. Из них четверо ранены обычными пулями, 18 — резиновыми", — сказал представитель Красного полумесяца Ираб аль-Фукаха.

По его данным, еще 75 человек пострадали от слезоточивого газа и семеро — в результате падений или ударов.

Представитель минздрава сектора Газа Ашраф аль-Кидра сообщил о семи пострадавших в стычках с военными, которые произошли на границах палестинского анклава. Состояние одной палестинки врачи оценивают как тяжелое, сказал собеседник агентства.

