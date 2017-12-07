В результате стрельбы в американской школе погибли три человека

СУХУМ, 7 дек — Sputnik. Два человека погибли в результате стрельбы в школе в северной части американского штата Нью-Мексико, стрелявший также погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал WCVB.

Ранее офис шерифа округа Сан-Хуан сообщил о том, что в школе проводится эвакуация из-за стрельбы. Территория школы оцеплена.

Полиция города Ацтек обратилась к родителям с просьбой забрать детей в полицейском участке.