В Венесуэле запустят первый семизвездочный отель в стране

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Рядом со столицей Венесуэлы столицы, Каракаса появится первый в стране отель, который получит статус семизвездочного, передает РИА Новости.

Администрация главы государства опубликовала в своем Twitter фотографии визита Мадуро в Нацпарк Варайра-Репано, где и расположен отель, а также подтвердила слова президента об исключительно высоком статусе "Гумбольдта".

После визита на стройплощадку Мадуро в сопровождении своей супруги Синтии Флорес поужинал в ресторане "1956", находящемся при отеле. Президент оценил работу строителей, занимавшихся реконструкцией заведения.

Отель "Гумбольдт" принял первых посетителей в 1956-м и тогда власти страны назвали его гостиницей уровня 2000 года. В 2012-началась реконструкция "Гумбольдта".

В настоящее время Венесуэла переживает непростую экономическую ситуацию: в стране высокая инфляция и постоянный рост цен, обусловленный снижением цен на нефть и массовыми протестами против политики Мадуро. Уровень инфляции в стране, по информации комиссии по финансам оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы, превысил 1300% по итогам 11 месяцев 2017 года, а всего за год составит 2000-2100%.