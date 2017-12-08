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Госдума рассмотрит проект о 10 летнем заключении за "телефонный терроризм"

© flickr.com/ Aidan
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На данный момент по российскому законодательству за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено максимально наказание до 5 лет лишения свободы.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. В Госдуме РФ рассмотрят законопроект, увеличивающий максимальный срок лишения свободы за "телефонный терроризм" до 10 лет, сообщает РИА Новости.

Соответствующие поправки предлагается внести в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Проектом устанавливается, что заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных деяний, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

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© Fotolia/ Wernerimages
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При этом к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирского транспорта, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также другие объекты социальной инфраструктуры.

Если такое деяние совершено в целях дестабилизации деятельности органов власти, то предусмотрено максимальное наказание от 6 до 8 лет лишения свободы, пояснил ранее Крашенинников. В случае если подобное деяние, повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, то устанавливается наказание от 8 до 10 лет лишения свободы, отметил он.

В настоящий момент по 207 статье УК ("заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусмотрено максимально наказание до 5 лет лишения свободы.

Как подчеркивал Крашенинников, законопроект направлен на пресечение так называемого "телефонного терроризма", принявшего в последнее время угрожающие масштабы.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. За два месяца с начала массовых звонков о якобы заложенных бомбах в 186 городах страны было эвакуировано более 2,3 миллиона человек, из них более четверти миллиона человек — только в Москве. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным московского управления ФСБ, волна анонимных звонков охватила 75 из 85 регионов России. Около 600 таких сообщений было в Москве, еще почти 100 — в Московской области. По оценке ФСБ, только в Москве ущерб от «минирований» составил 150 миллионов рублей.




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