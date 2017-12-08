"Софичка" выйдет в онлайн

Премьера полнометражного дебюта Киры Коваленко "Софичка" состоялась в самом большом московском кинотеатре "Октябрь" 6 марта 2017 года.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Онлайн-премьера полнометражного дебюта Киры Коваленко "Софичка" состоится на платформе российского авторского кино "Пилигрим" 9 и 10 декабря, сообщает некоммерческий фонд поддержки кинематографа "Пример интонации".

"В эти дни фильм будет доступен для бесплатного и легального просмотра. Каждый зритель сможет финансово поддержать создателей картины", — говорится в сообщении.

© Фото: из личного архива Сергея Дешина Дешин: "Софичку" покажет сеть кинотеатров "КАРО"

Экранизация одноименной повести Фазиля Искандера "Софичка" – драма о судьбах жителей горного абхазского села. После двадцати лет сталинской ссылки в родную абхазскую деревню возвращается Софичка. Все, что у нее осталось, — это воспоминания: о счастливой юности, взаимной любви, свадьбе и гибели мужа. Исторические потрясения – лишь фон, на котором персонажам предстоит прожить свои судьбы. Нелинейное изложение сюжета постепенно складывается в эпическую картину частной жизни.

Фильм снят на абхазском языке. В ролях и эпизодах заняты актеры театров города Сухума и жители сел Члоу и Арасадзых.

Полнометражный художественный фильм "Софичка" был снят по одноименной повести Фазиля Искандера режиссером Кирой Коваленко. Картина была в российском прокате в рамках программы КАРО.Арт "Новое молодое кино".

Премьера состоялась в самом большом московском кинотеатре "Октябрь" 6 марта 2017 года. 21 июня 2017 года прошла премьера и обсуждение "Софички" в прямом эфире Абхазского телевидения 21 июня.

Кира Коваленко – ученица Александра Сокурова и однокурсница Кантемира Балагова, режиссера картины "Теснота", который принял участие в создании сценария для этого фильма.

"Пилигрим" – это онлайн-платформа, где можно легально и бесплатно посмотреть российское авторское кино, а также поддержать финансово создателей фильмов.