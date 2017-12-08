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Открытие выставки 25 лет. Дружба проверенная веками. МИД РА Эдвард Налбандян, МИД РФ Сергей Лавров

Абхазские мандарины в тренде: как Лавров угощал Налбандяна

© Sputnik. Asatur Yesayants
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим армянским коллегой Эдвардом Налбандяном на полях Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Вене.

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Перед началом встречи Лавров прорекламировал Налбандяну мандарины, которые лежали в вазе на столе, назвав их "абхазскими", передает Sputnik Армения.

Фотографию встречи глав МИД России и Армении опубликовала на Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Мандарины абхазские", — пошутил Лавров, начиная встречу с армянским коллегой", — подписала фотографию Захарова.

Главы внешнеполитических ведомств собрались в Вене на 24 заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.




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