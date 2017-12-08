Абхазские мандарины в тренде: как Лавров угощал Налбандяна

СУХУМ, 8 дек – Sputnik. Перед началом встречи Лавров прорекламировал Налбандяну мандарины, которые лежали в вазе на столе, назвав их "абхазскими", передает Sputnik Армения.
Фотографию встречи глав МИД России и Армении опубликовала на Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Мандарины абхазские", — пошутил Лавров, начиная встречу с армянским коллегой", — подписала фотографию Захарова.
Главы внешнеполитических ведомств собрались в Вене на 24 заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ.