В Иордании проходит шествие против признания США Иерусалима столицей Израиля

Ранее Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Жители столицы Иордании Аммана и местные политики начали в пятницу шествие в центре города против решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство США, сообщает РИА Новости.

Первые протесты прошли в столице, провинциях и палаточных лагерях Иордании в четверг, в том числе перед посольством США в Аммане. Глава палаты представителей Иордании Атеф ат-Таравне призвал членов парламента к участию в пятничных шествиях.

© Sputnik. Сергей Гунеев Совбез ООН проведет срочную встречу по вопросу признания Иерусалима США

По словам корреспондента, в пятницу собравшиеся у мечети Аль-Хусейни сидячие забастовщики начали скандировать лозунги до начала шествия, запланированного после пятничной молитвы. Затем началось шествие, в котором принимают участие иорданские политики и высокопоставленные лица, члены парламента и политических партий.

Король Иордании Абдалла II накануне решения американского президента предостерег его в телефонном разговоре от шагов вне всеобъемлющего плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, который предусматривает создание палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

В среду президент США Дональд Трамп объявил Иерусалим столицей Израиля и распорядился перенести посольство США из Тель-Авива в Иерусалим. Это решение осудили многие арабские и мусульманские страны.