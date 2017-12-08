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Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа)

Путин встретится с Эрдоганом в Турции 11 декабря

© Sputnik. Сергей Гунеев
Новости
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Во время переговоров президенты двух стран обсудят вопросы, касающиеся развития двусторонних отношений, а также последние события, связанные с Иерусалимом, и ситуацию в Сирии.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Владимир Путин посетит Турцию с рабочим визитом 11 декабря, где встретится с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить международные проблемы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"Одиннадцатого декабря президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Турецкую Республику с рабочим визитом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ходе переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом планируется обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, прежде всего, ход реализации крупных совместных проектов в области энергетики. Кроме того, главы государств обменяются мнениями по ключевым международным проблемам, включая ситуацию на Ближнем Востоке и сирийское урегулирование.




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