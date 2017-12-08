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Ситуация в Йемене.

Сотрудник Sputnik три дня не выходит на связь в Йемене

© REUTERS/ Stringer
Новости
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Внештатный корреспондент Sputnik сотрудничал с каналом Yemen Today.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Корреспондента агентства Sputnik удерживают в Сане повстанцы-хуситами, и уже третьи сутки он не выходил на связь со вторника, сообщила РИА Новости жена журналиста.

Ранее она рассказала агентству, что во вторник ей удалось коротко поговорить с мужем, который, как сообщалось, был захвачен еще с 40 журналистами в здании телеканала Yemen Today около недели назад.

"Нет новостей со времени короткого разговора во вторник. Мы не знаем о нем ничего, кроме того, что он удерживается в здании телецентра", — сообщила жена журналиста в пятницу.

Повстанцы в минувшую субботу захватили в столице Йемена Сане здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты в знак протеста в воскресенье объявили голодовку. Два источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране, сообщили РИА Новости, что корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Общее число задержанных — 41 человек.

Член политбюро движения хуситов "Ансар Алла" Халима Джахаф заявила РИА Новости, что повстанцы-хуситы отпустят на свободу журналистов, удерживаемых ими в здании канала Yemen Today в Сане, после проведения следственных процедур.

Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха "Всеобщий народный конгресс" (ВНК), которая в субботу призвала йеменских граждан защитить страну от своих недавних союзников — движения хуситов "Ансар Алла".

Данный канал транслировал выступление Салеха, в котором он призвал начать восстание против хуситов и запретил лояльным себе военным подчиняться их приказам.

Хуситы в понедельник объявили об убийстве экс-президента Йемена Салеха, опубликовав через официальный телеканал видео с окровавленным телом бывшего лидера страны. Партия Салеха позже подтвердила его гибель. Представитель армии Йемена сообщил РИА Новости, что хуситы следили за передвижениями Салеха с субботы и убили его в результате перестрелки. Кроме того, хуситы ранили и взяли в плен сына убитого ими экс-президента, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственные источники.




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