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Авиация Израиля ответила атакой на обстрел боевиков из сектора Газа

Министерство обороны РФ
Новости
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Несколько ракет пустили боевики анклава по югу Израиля после массовых протестов против признания США Иерусалима столицей Израиля .

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. ВВС Израиля атаковали лагерь и склад вооружений палестинских боевиков в секторе Газа после ракетного обстрела с территории анклава, сообщает РИА Новости.

Иордания
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Обмен ударами произошел в день массовых палестинских протестов против решения США признать Иерусалим столицей Израиля.

"В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня по Израилю, военно-воздушные силы атаковали тренировочный лагерь ХАМАС и склад вооружений в секторе Газа", — сказано в пресс-релизе.

Налет последовал за запуском по югу Израиля по меньшей мере двух ракет, одна из которых была перехвачена системой ПРО "Железный купол".

Ответственность за обстрел, в результате которого никто не пострадал, израильтяне возложили на правящее в анклаве движение ХАМАС, от которого они требуют обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.




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