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Имбирные пряники, архивное фото

Имбирные пряники своими руками: как приготовить и украсить

CC0 / Pixabay
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С наступлением холодов и в преддверии новогодних праздников все более актуальными становятся рецепты разнообразной выпечки, особенно это касается имбирных пряников.

Рецепт вкусных имбирных пряников предлагает редакция Sputnik Беларусь.

Обычно имбирные печенья покрывают цветной глазурью, что делает имбирную выпечку прекрасным подарком на праздник.

Каким получится пряник, выбирать вам. В зависимости от количества добавленного меда или сиропа цвет пряника будет варьироваться от ярко-желтого до практически шоколадного (поможет гречишный мед и темная патока).

История имбирного пряника

Имбирный пряник был завезен в Европу в 992 году армянским монахом Григорием Макаром. Прожив 7 лет во Франции, он научил французских христиан искусству выпекания имбирных пряников.

После этого в XIII веке имбирный пряник завезли в Швецию иммигранты из Германии. В XV веке в Германии была образована гильдия мастеров, контролирующих создание имбирных пряников.

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Публикация от Кенди Бар Волгоград (@candy_life_vlg) Дек 2 2017 в 2:50 PST

 

Первые найденные торговые документы, свидетельствующие о продаже имбирных бисквитов, датированы XVII веком. В то время они продавались в монастырях, аптеках и на фермерских ярмарках. В Средневековой Англии считалось, что имбирные пряники обладают медицинскими свойствами.

Ингредиенты для имбирных пряников:

  • сливочное масло- 100 г.
  • мед — 165 г.
  • сахар — 125 г.
  • кориандр сушеный — 2 ч.л.
  • гвоздика — 1.5 ч.л.
  • корица молотая —1 ч.л.
  • имбирь — 1 ч.л.  
  • яйцо — 2 шт.
  • соль — 1 щепотка
  • мука — 500 г.
  • сода — 2 ст.л.
  • сахарная пудра —100 г.
  • лимонный сок — 40 мл

Как приготовить имбирные пряники

Мед и сахар необходимо разогреть в кастрюле на медленном огне до полного растворения и появления первых пузырьков. Затем в полученную смесь добавляем  приправы — кориандр, гвоздику, имбирь, корицу. Кидаем немного соли и тщательно перемешиваем. Затем смесь нужно снова довести на медленном огне до появления на поверхности первых пузырьков.

После этого снимаем кастрюлю с плиты и добавляем соды. Масса будет сильно пениться, пугаться не стоит. Тщательно вымешиваем содержимое до однородной массы. Затем, не переставая помешивать, добавляем сливочное масло, а после того, как оно растворится, вводим тонкой струйкой взбитое яйцо и снова тщательно перемешиваем.

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Публикация от ИМБИРНЫЕ ПРЯНИКИ ВОЛГОГРАД, РФ (@candy_shek) Дек 1 2017 в 1:51 PST

Теперь можно начинать добавлять муку. Торопиться не стоит, лучше сыпать муку частями и не забывать мешать. Добавляйте муку до тех пор, пока тесто не станет послушным, то есть будет скатываться в хороший шар, не прилипая к рукам. После этого получившееся тесто нужно обернуть в пленку и оставить в прохладном месте на 3-4 часа, а после еще раз вымесить до гладкого состояния.

Дальше начинается творчество. Раскатываем тесто и начинаем вырезать фигурки с помощью заранее приготовленных формочек. Тут могут быть и обычные овалы, и лошадки, и елочки, и снеговики, и цветы, и снежинки, словом простор для фантазии. Фигурки выкладываем на противень и отправляем в духовку на 12-15 минут. Выпекать при температуре 200°.

Печенье в горячем виде может немного деформироваться, поэтому постарайтесь дать ему немножко остыть, прежде чем снимать с противня.

Украшаем имбирное печенье

Когда пряники остыли, можно приступить к их украшению. Для этого необходимо приготовить глазурь. Смешиваем в миске сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок. Затем с помощью миксера взбиваем массу до стойкой белой пены. По желанию глазурь можно сделать разного цвета с помощью пищевых красителей.

Глазурь укладываем в кондитерский шприц, если его нет, в конвертик из пергаментной бумаги или обычный целлофановый пакет с прорезанным уголком. После этого аккуратно наносим узоры по поверхности пряника и даем рисунку высохнуть.

Кстати, с помощью глазури можно создавать съедобные пирамиды из пряников, например, елочку. Для этого необходимо выпечь из теста 5 пряников разного размера, но одинаковой формы, а затем в серединку самого большого пряника выкладываем глазурь, слегка подсушиваем и кладем сверху деталь меньшего размера. Таким образом можно собрать елочку. На верхнюю деталь глазурь укладываем конусом, имитируя конус верхушки.

Совет: имбирное печенье хранится очень долго, поэтому его можно приготовить как непосредственно перед употреблением, так и за несколько недель до праздника. Просто сложите готовое печенье в герметичную посуду, например, металлическую банку.




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