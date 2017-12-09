Имбирные пряники своими руками: как приготовить и украсить

Рецепт вкусных имбирных пряников предлагает редакция Sputnik Беларусь.
Обычно имбирные печенья покрывают цветной глазурью, что делает имбирную выпечку прекрасным подарком на праздник.
Каким получится пряник, выбирать вам. В зависимости от количества добавленного меда или сиропа цвет пряника будет варьироваться от ярко-желтого до практически шоколадного (поможет гречишный мед и темная патока).
История имбирного пряника
Имбирный пряник был завезен в Европу в 992 году армянским монахом Григорием Макаром. Прожив 7 лет во Франции, он научил французских христиан искусству выпекания имбирных пряников.
После этого в XIII веке имбирный пряник завезли в Швецию иммигранты из Германии. В XV веке в Германии была образована гильдия мастеров, контролирующих создание имбирных пряников.
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Первые найденные торговые документы, свидетельствующие о продаже имбирных бисквитов, датированы XVII веком. В то время они продавались в монастырях, аптеках и на фермерских ярмарках. В Средневековой Англии считалось, что имбирные пряники обладают медицинскими свойствами.
Ингредиенты для имбирных пряников:
- сливочное масло- 100 г.
- мед — 165 г.
- сахар — 125 г.
- кориандр сушеный — 2 ч.л.
- гвоздика — 1.5 ч.л.
- корица молотая —1 ч.л.
- имбирь — 1 ч.л.
- яйцо — 2 шт.
- соль — 1 щепотка
- мука — 500 г.
- сода — 2 ст.л.
- сахарная пудра —100 г.
- лимонный сок — 40 мл
Как приготовить имбирные пряники
Мед и сахар необходимо разогреть в кастрюле на медленном огне до полного растворения и появления первых пузырьков. Затем в полученную смесь добавляем приправы — кориандр, гвоздику, имбирь, корицу. Кидаем немного соли и тщательно перемешиваем. Затем смесь нужно снова довести на медленном огне до появления на поверхности первых пузырьков.
После этого снимаем кастрюлю с плиты и добавляем соды. Масса будет сильно пениться, пугаться не стоит. Тщательно вымешиваем содержимое до однородной массы. Затем, не переставая помешивать, добавляем сливочное масло, а после того, как оно растворится, вводим тонкой струйкой взбитое яйцо и снова тщательно перемешиваем.
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Теперь можно начинать добавлять муку. Торопиться не стоит, лучше сыпать муку частями и не забывать мешать. Добавляйте муку до тех пор, пока тесто не станет послушным, то есть будет скатываться в хороший шар, не прилипая к рукам. После этого получившееся тесто нужно обернуть в пленку и оставить в прохладном месте на 3-4 часа, а после еще раз вымесить до гладкого состояния.
Дальше начинается творчество. Раскатываем тесто и начинаем вырезать фигурки с помощью заранее приготовленных формочек. Тут могут быть и обычные овалы, и лошадки, и елочки, и снеговики, и цветы, и снежинки, словом простор для фантазии. Фигурки выкладываем на противень и отправляем в духовку на 12-15 минут. Выпекать при температуре 200°.
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Печенье в горячем виде может немного деформироваться, поэтому постарайтесь дать ему немножко остыть, прежде чем снимать с противня.
Украшаем имбирное печенье
Когда пряники остыли, можно приступить к их украшению. Для этого необходимо приготовить глазурь. Смешиваем в миске сахарную пудру, яичный белок и лимонный сок. Затем с помощью миксера взбиваем массу до стойкой белой пены. По желанию глазурь можно сделать разного цвета с помощью пищевых красителей.
Глазурь укладываем в кондитерский шприц, если его нет, в конвертик из пергаментной бумаги или обычный целлофановый пакет с прорезанным уголком. После этого аккуратно наносим узоры по поверхности пряника и даем рисунку высохнуть.
Кстати, с помощью глазури можно создавать съедобные пирамиды из пряников, например, елочку. Для этого необходимо выпечь из теста 5 пряников разного размера, но одинаковой формы, а затем в серединку самого большого пряника выкладываем глазурь, слегка подсушиваем и кладем сверху деталь меньшего размера. Таким образом можно собрать елочку. На верхнюю деталь глазурь укладываем конусом, имитируя конус верхушки.
Совет: имбирное печенье хранится очень долго, поэтому его можно приготовить как непосредственно перед употреблением, так и за несколько недель до праздника. Просто сложите готовое печенье в герметичную посуду, например, металлическую банку.