Тренды сезона: семь базовых вещей в зимнем гардеробе

Не у всех есть возможность полностью обновить свой гардероб к каждому времени года. Но, если такая возможность появится, то лучше следовать советам специалистов, чтобы понимать, каковы основные тренды приближающего сезона.

Sputnik Молдова рекомендует следовать обзору главных базовых предметов гардероба от эксперта моды, стилиста Ольги Маликовой, если вы решите обновить свой гардероб к зимнему сезону.

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1. Вельветовые брюки либо вельветовый пиджак. Эта "зимняя" ткань снова возвращается в моду.

2. Ремень из меха, можно даже искусственного.

3. Кепка в стиле "Гаврош". Сшита кепка может быть из разных материалов, начиная с хлопка и заканчивая вельветом и замшей.

4. Белая рубашка классического кроя, продолжит быть обязательной вещью в гардеробе настоящих модниц.

5. Аксессуар-шарф с бусинами. Любой шейный платок можно скомбинировать с бусами или обмотать ручку сумки.

6. Высокие сапоги — чулки с острым носком и на шпильке.

7. Сумка "авоська", слегка напоминающая советскую. Она сегодня должна быть большой.

© Фото: Из личного архива Салимы Гогичевой Гогичева: в моде аксессуары и стиль oversize

Стилист отмечает, что в новом сезоне сохранится тенденция пастельных тонов в гардеробе. Однако появится вельвет как в мужских, так и в женских коллекциях.

Возвращается в моду квадратный каблук в стиле 80-х, а также сумки из меха. Что касается принтов, цветочные остаются все еще актуальными в небольшом количестве.

На первый план выходят однотонные ткани. Большое внимание уделено аксессуарам. Пудровые розовые оттенки по-прежнему актуальны.

Ольга Маликова заключает, чтобы выглядеть стильно в этом году не обязательно что-то покупать, а достаточно позаимствовать у брата пиджак, либо рубашку "over size" с большими плечами в стиле 80-х. И брюки-клеш из 70-х никто не отменял. Тем более, что они очень хорошо подчеркивают фигуру.