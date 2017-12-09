Тренды сезона: семь базовых вещей в зимнем гардеробе

Sputnik Молдова рекомендует следовать обзору главных базовых предметов гардероба от эксперта моды, стилиста Ольги Маликовой, если вы решите обновить свой гардероб к зимнему сезону.
1. Вельветовые брюки либо вельветовый пиджак. Эта "зимняя" ткань снова возвращается в моду.
2. Ремень из меха, можно даже искусственного.
3. Кепка в стиле "Гаврош". Сшита кепка может быть из разных материалов, начиная с хлопка и заканчивая вельветом и замшей.
4. Белая рубашка классического кроя, продолжит быть обязательной вещью в гардеробе настоящих модниц.
5. Аксессуар-шарф с бусинами. Любой шейный платок можно скомбинировать с бусами или обмотать ручку сумки.
6. Высокие сапоги — чулки с острым носком и на шпильке.
7. Сумка "авоська", слегка напоминающая советскую. Она сегодня должна быть большой.
Стилист отмечает, что в новом сезоне сохранится тенденция пастельных тонов в гардеробе. Однако появится вельвет как в мужских, так и в женских коллекциях.
Возвращается в моду квадратный каблук в стиле 80-х, а также сумки из меха. Что касается принтов, цветочные остаются все еще актуальными в небольшом количестве.
На первый план выходят однотонные ткани. Большое внимание уделено аксессуарам. Пудровые розовые оттенки по-прежнему актуальны.
Ольга Маликова заключает, чтобы выглядеть стильно в этом году не обязательно что-то покупать, а достаточно позаимствовать у брата пиджак, либо рубашку "over size" с большими плечами в стиле 80-х. И брюки-клеш из 70-х никто не отменял. Тем более, что они очень хорошо подчеркивают фигуру.