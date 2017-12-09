17:59 09 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Модели на подиуме на Неделе моды в Нью-Йорке

Тренды сезона: семь базовых вещей в зимнем гардеробе

© REUTERS/ Amr Alfiky
Новости
Получить короткую ссылку
11 0 0

Не у всех есть возможность полностью обновить свой гардероб к каждому времени года. Но, если такая возможность появится, то лучше следовать советам специалистов, чтобы понимать, каковы основные тренды приближающего сезона.

Sputnik Молдова рекомендует следовать обзору главных базовых предметов гардероба от эксперта моды, стилиста Ольги Маликовой, если вы решите обновить свой гардероб к зимнему сезону.

Vogue Fashion’s Night Out
© Sputnik. Евгений Одиноков
Кириллица покорила мир моды: почему иностранцы носят одежду с русскими слоганами

1. Вельветовые брюки либо вельветовый пиджак. Эта "зимняя" ткань снова возвращается в моду.

2. Ремень из меха, можно даже искусственного.

3. Кепка в стиле "Гаврош". Сшита кепка может быть из разных материалов, начиная с хлопка и заканчивая вельветом и замшей.

4. Белая рубашка классического кроя, продолжит быть обязательной вещью в гардеробе настоящих модниц.

5. Аксессуар-шарф с бусинами. Любой шейный платок можно скомбинировать с бусами или обмотать ручку сумки.

6. Высокие сапоги — чулки с острым носком и на шпильке.

7. Сумка "авоська", слегка напоминающая советскую. Она сегодня должна быть большой.

Салима Гогичева
© Фото: Из личного архива Салимы Гогичевой
Гогичева: в моде аксессуары и стиль oversize

Стилист отмечает, что в новом сезоне сохранится тенденция пастельных тонов в гардеробе. Однако появится вельвет как в мужских, так и в женских коллекциях.

Возвращается в моду квадратный каблук в стиле 80-х, а также сумки из меха. Что касается принтов, цветочные остаются все еще актуальными в небольшом количестве.

На первый план выходят однотонные ткани. Большое внимание уделено аксессуарам. Пудровые розовые оттенки по-прежнему актуальны.

Ольга Маликова заключает, чтобы выглядеть стильно в этом году не обязательно что-то покупать, а достаточно позаимствовать у брата пиджак, либо рубашку "over size" с большими плечами в стиле 80-х. И брюки-клеш из 70-х никто не отменял. Тем более, что они очень хорошо подчеркивают фигуру.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз
    С новым муфтием!

    В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.

  • Олимпийские кольца. Архивное фото
    Кыргызская "двойка"

    Кыргызстан на Зимних Олимпийских играх 2018 года представят два спортсмена в двух дисциплинах – горнолыжном спорте и биатлоне.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Доказательство мощи

    Российским спортсменам на Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил Александр Лукашенко.

  • Женщина возлагает цветы к фигуре Несломленный в Мемориальном комплексе Саласпилс
    Покушение на историю

    Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.

  • Председатель Комитета по социальным делам Сейма Литовской Республики, социал-демократ Альгирдас Сисас, архивное фото
    СПГ раздора

    Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.

  • Ирина Влах
    Не переключайте канал!

    Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.

  • Обучение русскому языку, архивное фото
    Послы русского языка

    В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

  • Пожар в подмосковном Раменском. 8 декабря 2017
    Подтверждения нет

    Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.

  • Российские продукты
    Назло санкциям

    Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа
Работа без выключения: пилот-спасатель показал как снимают людей с гор
Работа без выключения: пилот-спасатель показал, как "снимают" людей с гор
Sputnik Абхазия 3.0
Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

Соцсети

Sputnikabkhazia