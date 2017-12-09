Трамп подписал очередные санкции в отношении России

Президент США обвинил Россию в возможном нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. В МИД России полностью опровергают обвинения США в нарушении договора РСМД, из-чего президент США Дональд Трамп одобрил санкции против России, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на издание Politico.

Министерство торговли США введет санкции против российских компаний, разрабатывающих новые ракетные технологии.

Издание отмечает, что цель санкций — "изменить экономические планы" российского правительства, а также указать России на то, что администрация Трампа серьезно отнесется к нарушениям договора.

В свою очередь, в МИД РФ подчеркнули, что Россия будет соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности до тех пор, пока его соблюдают США.

По мнению американской стороны, Россия якобы нарушает соглашение, по которому обеим странам запрещается иметь и разрабатывать ракеты с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров.