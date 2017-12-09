12:53 09 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 6°C
Прямой эфир
Поиск
Телевизионные камеры

На пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество журналистов

© Fotolia/ Microgen
Новости
Получить короткую ссылку
13 0 0

В 2016 году на мероприятие аккредитовалось 1437 представителей СМИ.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Свыше 1600 журналистов уже аккредитовали на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря в Москве, сказали в администрации президента Российской Федерации, передает РИА Новости.

Информацию о месте проведения и порядке прохода на пресс-конференцию российского президента аккредитованные журналисты получат на указанные в заявках адреса электронной почты.

© Sputnik. Vladimir Rodionov
Три президентских срока Владимира Путина
19

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. Хостбродкастером мероприятия заявлена Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Владимир Путин впервые ввел в 2001 году во время своего первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света. 

В 2016 году общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика — ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное на тот момент количество представителей СМИ — 1437 человек.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Верховный муфтий Казахстана Серикбай кажы Ораз
    С новым муфтием!

    В Алматы прошел VIII Курултай Духовного управления мусульман Казахстана, на котором избран новый духовный лидер республики.

  • Олимпийские кольца. Архивное фото
    Кыргызская "двойка"

    Кыргызстан на Зимних Олимпийских играх 2018 года представят два спортсмена в двух дисциплинах – горнолыжном спорте и биатлоне.

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко, архивное фото
    Доказательство мощи

    Российским спортсменам на Олимпийских играх в Южной Корее необходимо доказать, что Россия — мощная спортивная держава, заявил Александр Лукашенко.

  • Женщина возлагает цветы к фигуре Несломленный в Мемориальном комплексе Саласпилс
    Покушение на историю

    Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.

  • Председатель Комитета по социальным делам Сейма Литовской Республики, социал-демократ Альгирдас Сисас, архивное фото
    СПГ раздора

    Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.

  • Ирина Влах
    Не переключайте канал!

    Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.

  • Обучение русскому языку, архивное фото
    Послы русского языка

    В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

  • Пожар в подмосковном Раменском. 8 декабря 2017
    Подтверждения нет

    Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.

  • Российские продукты
    Назло санкциям

    Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Массовые протестные выступления на Западном берегу Иордана и в секторе Газа
Кистью по стеклу - как делают белорусские елочные игрушки
Стеклянные, новогодние: как создают елочные игрушки в Белоруссии
Sputnik Абхазия 3.0
Три года Sputnik Абхазия: полет нормальный

Соцсети

Sputnikabkhazia