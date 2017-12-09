На пресс-конференцию Путина аккредитовалось рекордное количество журналистов

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Свыше 1600 журналистов уже аккредитовали на ежегодную пресс-конференцию Владимира Путина, которая пройдет 14 декабря в Москве, сказали в администрации президента Российской Федерации, передает РИА Новости.

Информацию о месте проведения и порядке прохода на пресс-конференцию российского президента аккредитованные журналисты получат на указанные в заявках адреса электронной почты.

© Sputnik. Vladimir Rodionov Три президентских срока Владимира Путина 19

Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". Сурдоперевод будет осуществляться в прямом эфире телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР), а также на сайте ОТР. Хостбродкастером мероприятия заявлена Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Практику проведения больших пресс-конференций по итогам года Владимир Путин впервые ввел в 2001 году во время своего первого президентского срока. Рекордным по продолжительности стало мероприятие 2008 года, когда за 4 часа 40 минут президент ответил на 106 вопросов. Лишь семью минутами меньше длилась пресс-конференция в 2012 году, тогда прозвучало несколько нестандартных вопросов, в том числе о конце света.

В 2016 году общение с журналистами длилось 3 часа 50 минут, президенту задали 67 вопросов. Значительная их часть была посвящена внутрироссийской и региональной повестке. Также прессу интересовала международная проблематика — ситуация в Сирии и на Украине, отношения с Турцией и США. На мероприятие аккредитовалось рекордное на тот момент количество представителей СМИ — 1437 человек.