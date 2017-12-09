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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Вяльбе: лыжники приняли решение участвовать в Олимпиаде-2018

© Sputnik. Виталий Белоусов
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Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (33)
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Владимир Путин сказал ранее, что олимпийцам никто не будет препятствовать, если они решат участвовать в ОИ-2018.

СУХУМ, 9 дек – Sputnik. Лыжники провели внутреннее голосование и решили участвовать в зимней Олимпиаде в 2018 году в Пхенчхане, сказала руководитель Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, передает "Р-Спорт".

Международный олимпийский комитет (МОК) решил отстранить Россию от участия в Олимпиаде-2018, в то же время разрешив "чистым спортсменам" выступить под нейтральными флагами.

"Было голосование, именно спортсмены сами провели внутреннее голосование и приняли решение, что наша команда по лыжным гонкам едет на Олимпийские игры", – сообщила Вяльбе.

Владимир Путин
© Sputnik. Алексей Дружинин
Путин: Россия не будет блокировать участие спортсменов в Олимпиаде

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для олимпийцев не будет препятствий для участия в играх.

Резонансное решение МОК принял 5 декабря, но были созданы условия для допуска российских спортсменов, которые никогда прежде не были фигурантами допинговых скандалов, на Олимпиаду в Пхенчхане. Атлеты смогут участвовать как "Спортсмены-олимпийцы из России" и выступать под олимпийской, а не российской символикой.

По словам главы МОК Томаса Баха, "чистым" российским спортсменам, которые решат ехать на игры, будут возмещены путевые расходы, им гарантируется бесплатное размещение, питание, будут оплачены расходы на часть обслуживающего персонала.

Темы:
Допуск спортсменов из России к ОИ-2018 (33)



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