Лига арабских государств призвала к международному признанию Палестины

При этом арабские страны сохраняют приверженность мирном процессу и урегулированию конфликта на основе мирного сосуществования двух государств.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) призвал к международному признанию палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сообщает РИА Новости. В Иордании проходит шествие против признания США Иерусалима столицей Израиля

"Совет призывает все государства мира признать палестинское государство в границах 4 июня 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", — говорится в заявлении по итогам заседания глав МИД ЛАГ в Каире, которое приводит египетское агентство МЕНА.

При этом арабские страны намерены просить Совет Безопасности ООН рассмотреть решение США по признанию Иерусалима израильской столицей.

Арабскому комитету по продвижению мирной инициативы ближневосточного урегулирования поручено создать комиссию, которая займется работой с международным сообществом, различными международными организациями, чтобы нивелировать политический эффект признания Иерусалима столицей Израиля со стороны США.

Совет ЛАГ планирует провести еще одну встречу через месяц, чтобы оценить ситуацию и договориться о дальнейших действиях. В частности, арабские министры могут провести экстренный саммит ЛАГ в Иордании по вопросу Иерусалима.

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим.