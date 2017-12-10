В ООН установили, какой урон наносит мировой экономике коррупция

По данным ООН, ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. Коррупционная деятельность становится причиной потери 2,6 триллиона долларов в масштабах мировой экономики, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт центра новостей ООН.

"Ежегодный объем взяток в мире оценивается в один триллион долларов. При этом мировая экономика теряет еще 2,6 триллиона долларов в связи с коррупционной деятельностью. По данным Программ развития ООН (ПРООН), в развивающихся странах потери, связанные с коррупцией, превосходят объемы официальной помощи на цели развития в 10 раз", — говорится в сообщении на сайте центра новостей ООН.

По данным организации Transparency International, Россия, Украина и Казахстан по индексу коррупции занимают 131-е место в мире. В этом году Управление ООН по наркотикам и преступности и ПРООН разработали совместную кампанию, цель которой — понять, как коррупция влияет на образование, здравоохранение, правосудие и демократию, отмечается в релизе.

Также в ООН напоминают, что взяточничество — это серьезное преступление, которое подрывает социально-экономическое развитие любого общества, и ни одна страна, ни один регион не застрахован от коррупции.