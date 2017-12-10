Сторонники Саакашвили вышли на улицы Киева с митингом

В воскресенье днем в центре Киева проходит митинг сторонников Саакашвили за принятие закона об импичменте, в митинге принимают участие представители партии "Движение новых сил", депутаты Верховной рады, которые поддержали протест, а также жена Саакашвили.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. В центре Киева сторонники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили проводят митинг за принятие закона об импичменте, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Сторонники Саакашвили прошли маршем от парка Тараса Шевченко к площади Майдан незалежности, где организаторами установлена сцена. До этого все митинги сторонники Саакашвили проводили возле Верховной рады.

На марш пришло много людей: в то время как на площади уже начался митинг, хвост колоны дошел только до середины Крещатика.

Саакашвили во вторник был задержан в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. В среду правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили правоохранителям удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор СБУ. Генпрокуратура намерена ходатайствовать о его домашнем аресте. Сам политик ранее заявил, что заболел, а попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку.