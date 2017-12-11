11:28 11 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Празднование 90-летия театра Ленком

В Москве состоится прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
Получить короткую ссылку
35 0 0

Церемония прощания состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Прощание с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет, состоится в понедельник в "Ленкоме", сообщили в пресс-службе театра.

Актер Л. Броневой в роли Мюллера в фильме Т. Лиозновой Семнадцать мгновений весны
© Sputnik. РИА Новости
Артист Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.

"Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен… Броневой много сделал для "Ленкома". Он участвовал действительно в строительстве и развитии театра и был в этом смысле большим примером. Ленкомовцы его никогда не забудут. Его уход — тяжелейшая утрата", — сказал РИА Новости худрук театра Марк Захаров в субботу.

На сцене "Ленкома" Броневой создал образы генерала Крутицкого в "Мудреце" по Александру Островскому, доктора Дорна в "Чайке" Антона Чехова, герцога Норфолка в "Королевских играх" Григория Горина, слуги Потапыча в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского и многие другие.

Броневой запомнился многим зрителям по ярким ролям в кино: так, его визитной карточкой стал образ Мюллера в сериале "Семнадцать мгновений весны". Кроме того, он снялся в картинах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные". Одной из его последних работ стала картина "Простые вещи" режиссёра Алексея Попогребского. Актер признавался, что согласился на эту роль, поскольку проникся этой историей — историей о достоинстве.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Женщина возлагает цветы к фигуре Несломленный в Мемориальном комплексе Саласпилс
    Покушение на историю

    Латышские националисты намерены изуродовать мемориал в Саласпилсе, обновив экспозицию так, что уравняют и гитлеровских палачей, и ни в чем не повинных жертв.

  • Председатель Комитета по социальным делам Сейма Литовской Республики, социал-демократ Альгирдас Сисас, архивное фото
    СПГ раздора

    Литовский политик в эксклюзивном интервью Sputnik Литва рассказал, почему страны Балтии не могут договориться об СПГ-проектах.

  • Ирина Влах
    Не переключайте канал!

    Глава Гагаузии заявила, что российские телеканалы продолжат вещание на территории автономии вопреки решению парламента Молдовы.

  • Обучение русскому языку, архивное фото
    Послы русского языка

    В рамках экспедиции 54 участника программы "Послы русского языка в мире" отправятся в Азербайджан, Армению, Кыргызстан и Таджикистан.

  • Пожар в подмосковном Раменском. 8 декабря 2017
    Подтверждения нет

    Посольство Узбекистана в РФ проверяет информацию о гражданах республики, погибших при пожаре в торговом центре в подмосковном Раменском.

  • Российские продукты
    Назло санкциям

    Впервые с начала действия европейских санкций и ответных мер со стороны РФ российские продукты повезут в Европу и представят на выставке в Балтии.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
Каким мы запомним Леонида Броневого
Абаза всего мира объединяйтесь: участники конгресса Абхазо-абазинского народа встретились в Лыхны
Абаза всего мира объединяйтесь: участники Конгресса народа Абаза встретились в Лыхны
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia