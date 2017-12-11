В Москве состоится прощание с народным артистом СССР Леонидом Броневым

Церемония прощания состоится в Большом зале "Ленкома", где выдающийся актер проработал более 20 лет, после чего его похоронят на Новодевичьем кладбище.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Прощание с известным артистом театра и кино Леонидом Броневым, ушедшим из жизни в возрасте 88 лет, состоится в понедельник в "Ленкоме", сообщили в пресс-службе театра.

© Sputnik. РИА Новости Артист Леонид Броневой скончался на 89-м году жизни

Народный артист СССР Леонид Броневой скончался в субботу на 89-м году жизни. Известные деятели культуры, первые лица государства, чиновники и обычные зрители с огромной печалью восприняли эту новость. Свои телеграммы с соболезнованиями направили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, министр культуры РФ Владимир Мединский, слова соболезнования прозвучали от многих именитых артистов и режиссеров.

"Его вклад в культуру, в театр, в кинематограф России огромен… Броневой много сделал для "Ленкома". Он участвовал действительно в строительстве и развитии театра и был в этом смысле большим примером. Ленкомовцы его никогда не забудут. Его уход — тяжелейшая утрата", — сказал РИА Новости худрук театра Марк Захаров в субботу.

На сцене "Ленкома" Броневой создал образы генерала Крутицкого в "Мудреце" по Александру Островскому, доктора Дорна в "Чайке" Антона Чехова, герцога Норфолка в "Королевских играх" Григория Горина, слуги Потапыча в "Варваре и еретике" по "Игроку" Федора Достоевского и многие другие.

Броневой запомнился многим зрителям по ярким ролям в кино: так, его визитной карточкой стал образ Мюллера в сериале "Семнадцать мгновений весны". Кроме того, он снялся в картинах "Покровские ворота", "Тот самый Мюнхгаузен", "Небеса обетованные". Одной из его последних работ стала картина "Простые вещи" режиссёра Алексея Попогребского. Актер признавался, что согласился на эту роль, поскольку проникся этой историей — историей о достоинстве.