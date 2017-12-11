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Сирийские дети проходят мимо поврежденных зданий в удерживаемом повстанцами городе Думу, на восточных краях столицы Дамаска 27 февраля 2016 года, в первый день соглашения о прекращении огня.

Власти Сирии оценят ущерб, нанесенный культурному наследию боевиками ИГ*

© AFP/ Sameer Al-Doumy
Новости
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Многие христианские и мусульманские святыни Сирии были разрушены до основания боевиками ИГ, сейчас в Сирии приступили к оценке ущерба мировому культурному наследию и активному восстановлению религиозных святынь страны.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Правительство Сирии приступило к оценке ущерба мировому культурному наследию, который нанесли боевики "Исламского государства"*, сообщает РИА Новости.

Архивное фото разрушенной исторической части Пальмиры
© Sputnik. Михаил Воскресенский
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"Наш монастырь стоит на вершине самой высокой горы в этих краях. Боевики, наверное, думали, что армия обязательно займёт его — господствующая высота. Поэтому обстреливали нас постоянно. Бог дал нам силы выстоять, значит, даст силы восстановить разрушенное", — рассказал журналистам настоятель монастыря Херувимов в городе Сайедная отец Авраам.

Сайедная, городок к северу от Дамаска, был и остается один из крупнейших центров христианского паломничества. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском — языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Сайеднаи, среди прочего, включает монастырь Херувимов и монастырь Рождества Божией Матери. Между Сайеднаей и монастырем Херувимов расположен монастырь Мар Тома (св. Фомы).

Эль-Карьятейн

Банды ИГ сравняли с землей расположенный в городе Эль-Карьятейн (провинция Хомс) сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана. Они использовали бульдозеры, чтобы разрушить старинные стены уникального памятника раннего христианства и каменные надгробья.

Разрушенный храм Бэла в Пальмире
© Sputnik. Михаил Воскресенский
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"Никто из служителя этого храма не погиб. Они успели бежать отсюда до того, как до монастыря добрались игиловцы. Но я знаю, что здесь, на этом месте, игиловцы во время второго нападения на Аль Карьятейн казнили двоих христиан. А перед этим они почти полностью уничтожили сам храм и все постройки", — сообщил журналистам представитель местной администрации Самир Али Ибрагим.

Мечеть Омейядов

Террористы ИГ разрушали не только христианские, но и мусульманские святыни. Включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО мечеть Омейядов в Алеппо боевики превратили в огневую точку, а при отступлении взорвали. Реставраторы теперь вручную разбирают завалы и восстанавливают сорокаметровый минарет.

Из мечети Омейядов пропали бесценные реликвии — волос и одежды пророка Мухаммеда. Такие артефакты террористы как правило продают частным коллекционерам на черном рынке.

Лев Аллат

Лев Аллат (I век н.э.) стал первым памятником, разрушенным террористами ИГ после захвата города-музея Пальмиры в мае 2015 года. Его фигура сделана из известняка, высота — 3,5 метра, вес — 15 тонн. Царь зверей изображен защищающим газель. На его левой лапе сохранилась надпись на пальмирском (древнем семитском) языке, которая имеет глубокий символический смысл, она гласит: "Аллат благословит любого, кто не прольет крови в святилище".

Недавно памятник был перевезен в Дамаск, где его отреставрировали, и теперь каждый может любоваться им в Национальном музее. Примечательно, что обнаружили его сирийские солдаты, грузили на специальную платформу и доставляли в Дамаск российские военные инженеры. А восстанавливали — учёные-археологи из Сирии, России и других стран.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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