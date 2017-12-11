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Флагманский корабль шестого флота США Mount Whitney в порту Таллина. Архивное фото

США, Япония и Корея проведут двухдневные учения у берегов КНДР

© Sputnik. Александр Заболотный
Новости
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Новые военно-морские учения США, Японии и Кореи проводятся на фоне усиления конфронтации с КНДР, это будут уже шестые по счету аналогичные учения.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. США, Япония и Южная Корея начинают в понедельник двухдневные совместные военно-морские учения в водах близ Японии и Корейского полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонные ведомства в Токио и Сеуле.

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Как объявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, на нынешних учениях будут отрабатываться меры по обмену информацией между военными кораблями трех стран при условных пусках северокорейских баллистических ракет с помощью их компьютерного моделирования.

По сообщению штаба военно-морских сил самообороны Японии, "в условиях ухудшения ситуации проведение учений с обменом информацией с американскими и южнокорейскими вооруженными силами о баллистических ракетах (КНДР) направлено на повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны (Японии), а также на укрепление отношений между Японией, США и Республикой Корея".

В учениях в водах близ Японии и Корейского полуострова буду задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem и южнокорейский эсминец "Соэ Ю Соннён" (Ryu Seong-yong — DDG-993), а также японский конвойный корабль "Тёкай".




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