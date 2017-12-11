США, Япония и Корея проведут двухдневные учения у берегов КНДР

Новые военно-морские учения США, Японии и Кореи проводятся на фоне усиления конфронтации с КНДР, это будут уже шестые по счету аналогичные учения.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. США, Япония и Южная Корея начинают в понедельник двухдневные совместные военно-морские учения в водах близ Японии и Корейского полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонные ведомства в Токио и Сеуле.

© Sputnik. Илья Питалев Эксперт: прекращение военных учений нормализует отношения США и КНДР

Как объявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, на нынешних учениях будут отрабатываться меры по обмену информацией между военными кораблями трех стран при условных пусках северокорейских баллистических ракет с помощью их компьютерного моделирования.

По сообщению штаба военно-морских сил самообороны Японии, "в условиях ухудшения ситуации проведение учений с обменом информацией с американскими и южнокорейскими вооруженными силами о баллистических ракетах (КНДР) направлено на повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны (Японии), а также на укрепление отношений между Японией, США и Республикой Корея".

В учениях в водах близ Японии и Корейского полуострова буду задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem и южнокорейский эсминец "Соэ Ю Соннён" (Ryu Seong-yong — DDG-993), а также японский конвойный корабль "Тёкай".