США, Япония и Корея проведут двухдневные учения у берегов КНДР

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. США, Япония и Южная Корея начинают в понедельник двухдневные совместные военно-морские учения в водах близ Японии и Корейского полуострова, сообщает РИА Новости со ссылкой на оборонные ведомства в Токио и Сеуле.
Как объявил объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи, на нынешних учениях будут отрабатываться меры по обмену информацией между военными кораблями трех стран при условных пусках северокорейских баллистических ракет с помощью их компьютерного моделирования.
По сообщению штаба военно-морских сил самообороны Японии, "в условиях ухудшения ситуации проведение учений с обменом информацией с американскими и южнокорейскими вооруженными силами о баллистических ракетах (КНДР) направлено на повышение тактического потенциала военно-морских сил самообороны (Японии), а также на укрепление отношений между Японией, США и Республикой Корея".
В учениях в водах близ Японии и Корейского полуострова буду задействованы оснащенные системами раннего обнаружения американский эсминец Stethem и южнокорейский эсминец "Соэ Ю Соннён" (Ryu Seong-yong — DDG-993), а также японский конвойный корабль "Тёкай".