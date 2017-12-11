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Новорожденный ребенок с матерью

Минтруд РФ определил ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка

© Fotolia/ Sushytska
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По словам вице-премьера Ольги Голодец, всего на эти меры за 2018-2020 годы потребуется около 500 миллиардов рублей.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Сумма средней ежемесячной выплаты по России на первого и второго ребенка составит 10,5 тысячи рублей, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, сообщает РИА Новости.

Младанец
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Минимальную сумму получат жители Белгородской области, максимальную — Чукотского автономного округа.

"Смысл в том, чтобы размер выплаты соответствовал уровню жизни в регионе, поэтому мы берем региональный прожиточный минимум ребенка. Какой прожиточный минимум ребенка за второй квартал 2017 года в регионе — такой размер пособия в течение следующего, 2018 года", — пояснил он.

Пособие на первенцев — одно из важных инициатив Владимира Путина в социально-демографической сфере. Адресную выплату семьи будут получать с января 2018 года. Средства будут выплачивать, пока ребенок не достигнет полутора лет.

 




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