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Отделение Почты России в Москве

"Почта России" начала доставку паспортов болельщика ЧМ-2018

© Sputnik. Владимир Песня
Новости
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Паспорт болельщика — документ, обязательный для всех зрителей матчей чемпионата мира по футболу, необходимый для прохода на стадион.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. "Почта России" начала доставку и выдачу паспортов болельщика (FAN ID) чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение компании.

Чемпионат мира 2018: Паспорт болельщика вместо визы в Россию
© Sputnik. Нина Зотина
Чемпионат мира 2018: Паспорт болельщика вместо визы в Россию

Паспорт болельщика оформляется бесплатно. Он представляет собой небольшой заламинированный бланк, содержащий персональные данные владельца и фотографию.

Доставка паспортов болельщиков ЧМ-2018 будет осуществляться для болельщиков бесплатно заказной "бандеролью 1-го класса с описью вложения" по территории России и заказным регистрируемым мелким пакетом для получателей в других странах.

Российские болельщики могут получить отправления с вложением FAN ID в выделенных отделениях почтовой связи в 140 городах России по предъявлению документа, удостоверяющего личность получателя. Необходимо, чтобы документ, удостоверяющий личность, был тем же, что использовался при оформлении заявки на FAN ID.

Для оформления паспорта болельщика необходимо пройти процедуру регистрации на сайте fan-id.ru и выбрать опцию получения паспорта почтой. В России болельщики могут также получить паспорта в центрах выдачи.

На данный момент открыты центры в пяти городах: Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Калининграде. Вскоре откроются центры в Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге. Оформление и доставка паспортов как российским, так и зарубежным болельщикам осуществляется бесплатно.




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