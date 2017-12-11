16:59 11 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 11°C
Прямой эфир
Поиск
Доллар тотально обвалился против фондирующих валют.

Фьючерсы на биткоин подорожали на 25% после запуска торгов

© AFP/ DON EMMERT
Новости
Получить короткую ссылку
32 0 0

В воскресенье на Чикагской бирже (СВОЕ) были запущены первые фьючерсные торги биткоинами.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Фьючерсы на биткоин подорожали на Чикагской бирже опционов (CBOE) на 25%, превысив 18 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

По состоянию на 09.57 мск январские фьючерсы на биткоин торговались на уровне 18,46 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов они дорожали на 25%, до 18,7 тысячи долларов. В начале дебютных торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне 15 тысяч долларов.

Торги на первой площадке, работающей с биткоин-фьючерсами, приостанавливались дважды в целях снижения волатильности, сообщает агентство Блумберг. Объемы торгов на начальном этапе превзошли ожидания, а трафик на сайте CBOE оказался настолько большим, что наблюдались задержки и сбои, заявили дилеры. По данным самой биржи, все ее торговые системы функционируют нормально.

"Торговать было довольно легко. Я думаю, со временем рынок окрепнет", — приводит агентство слова управляющего партнера в чикагской Grace Hall Trading LLC Джо Ван Хекке.

Биткоин. Архивное фото - рекадр
Биткоин вошел в топ-5 валют мира по рыночной капитализации

Запуск торгов фьючерсами на регулируемой бирже является переломным моментом для биткоина, поскольку тестируется инфраструктура, с помощью которой профессиональным трейдерам и инвесторам будет проще ставить на повышение или падение криптовалюты и способствовать снижению волатильности цены, отмечает агентство.

Ранее в декабре крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщал о планах запустить 18 декабря фьючерсные контракты на биткоин. О подобных планах также заявляла Токийская фондовая биржа. Биржа Cantor Exchange (Cantor) сообщала о планах в будущем предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Республиканский театральный фестиваль любительских коллективов Весь мир - театр
    Весь мир театр

    Театральные коллективы южноосетинских школ и Дворца детского творчества представили на фестивале в Цхинвале зарисовки по нартовскому эпосу осетин.

  • Карета скорой помощи, фото из архива
    Смертельный заезд

    В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, погибли четверо граждан России.

  • Российский военный полигон КАМХУД в Армении
    Экстрим без пилота

    На российской военной базе, дислоцированной в Армении, началась подготовка расчетов беспилотников в экстремальных зимних условиях.

  • Деревня зимой, архивное фото
    Человек ниоткуда

    В Казахстане 120 семей репатриантов из Узбекистана живут в селе, у которого нет кадастрового номера, и которое даже не обозначено на карте.

  • Наручники. Архивное фото
    Умысел на теракт

    В Кыргызстане задержан подозреваемый в подготовке терактов – он прошел диверсионную подготовку и принимал активное участие в боевых действиях в Сирии.

  • Самолет Белавиа в минском аэропорту
    Опять задержка рейса

    Авиарейсы из Киева и Москвы в белорусскую столицу задерживаются утром в понедельник, свидетельствует табло Национального аэропорта Минск.

  • Президент Латвии Раймондс Вейонис
    Основной язык

    Президент Латвии Раймондс Вейонис призвал национальные меньшинства учить латышский, укрепляя тем самым латышское общество.

  • Игорь Шатров
    Протестный потенциал

    В Литве огромное количество людей недовольны существующим порядком вещей и ждут только повода, чтобы выйти на улицу, считает эксперт.

  • Приют для собак
    Собачий счет

    Мэрия Кишинева предлагает ограничить число домашних питомцев в семьях. Столичная администрация выдвинула идею: одна семья – одно животное.

  • Рукопашный бой
    Без оружия

    На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, стартовал чемпионат по армейскому рукопашному бою.

  • Скульптурная композиция Караван на Великом шелковом пути
    Караван истории

    На въезде в столицу Узбекистана установили скульптурную композицию "Караван на Великом шелковом пути"

  • Эстонские военнослужащие-резервисты
    Не пойду!

    В Эстонии на внеочередные сборы "Игла" не явилось более 20 процентов резервистов, получивших повестки, сообщает Генеральный штаб.

  • Республиканский театральный фестиваль любительских коллективов Весь мир - театр
    Весь мир театр

    Театральные коллективы южноосетинских школ и Дворца детского творчества представили на фестивале в Цхинвале зарисовки по нартовскому эпосу осетин.

  • Карета скорой помощи, фото из архива
    Смертельный заезд

    В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на трассе Евлах-Загатала-граница Грузии, погибли четверо граждан России.

  • Российский военный полигон КАМХУД в Армении
    Экстрим без пилота

    На российской военной базе, дислоцированной в Армении, началась подготовка расчетов беспилотников в экстремальных зимних условиях.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Леонид Броневой и Вячеслав Тихонов в фильме Семнадцать мгновений весны
Каким мы запомним Леонида Броневого
Путин прилетел в Сирию и приказал вывести войска
Владимир Путин на авиабазе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии
История палестино-израильского конфликта и статус Иерусалима в картах
Палестино-израильский конфликт в картах

Соцсети

Sputnikabkhazia