Фьючерсы на биткоин подорожали на 25% после запуска торгов

В воскресенье на Чикагской бирже (СВОЕ) были запущены первые фьючерсные торги биткоинами.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Фьючерсы на биткоин подорожали на Чикагской бирже опционов (CBOE) на 25%, превысив 18 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи.

По состоянию на 09.57 мск январские фьючерсы на биткоин торговались на уровне 18,46 тысячи долларов. При этом ранее в ходе торгов они дорожали на 25%, до 18,7 тысячи долларов. В начале дебютных торгов курс январских фьючерсов на самую популярную криптовалюту находился на уровне 15 тысяч долларов.

Торги на первой площадке, работающей с биткоин-фьючерсами, приостанавливались дважды в целях снижения волатильности, сообщает агентство Блумберг. Объемы торгов на начальном этапе превзошли ожидания, а трафик на сайте CBOE оказался настолько большим, что наблюдались задержки и сбои, заявили дилеры. По данным самой биржи, все ее торговые системы функционируют нормально.

"Торговать было довольно легко. Я думаю, со временем рынок окрепнет", — приводит агентство слова управляющего партнера в чикагской Grace Hall Trading LLC Джо Ван Хекке.

Запуск торгов фьючерсами на регулируемой бирже является переломным моментом для биткоина, поскольку тестируется инфраструктура, с помощью которой профессиональным трейдерам и инвесторам будет проще ставить на повышение или падение криптовалюты и способствовать снижению волатильности цены, отмечает агентство.

Ранее в декабре крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщал о планах запустить 18 декабря фьючерсные контракты на биткоин. О подобных планах также заявляла Токийская фондовая биржа. Биржа Cantor Exchange (Cantor) сообщала о планах в будущем предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин.