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Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов

Саакашвили заявил, что считает себя военнопленным

© Sputnik. Стрингер
Новости
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Саакашвили заявил журналистам в зале суда, что на Украине ничего не поменялось за 30 лет, с тех пор, как его первокурсником впервые арестовало КГБ ССР в Киеве в 1986 году за антисоветскую деятельность.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в зале суда заявил, что не призывает своих сторонников к "резким действиям", но уверен, что протестное движение будет расширяться, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Киеве в связи с задержанием М. Саакашвили
© Sputnik. Алексей Вовк
Сторонники Саакашвили вышли на улицы Киева с митингом

В понедельник с утра Саакашвили привезли в Печерский районный суд Киева для избрания меры пресечения, прокуратура просит для него домашнего ареста. У здания суда собрались сторонники политика, усилена охрана, по данным полиции, там находятся более 250 силовиков для пресечения беспорядков и провокаций.

"Я не считаю себя задержанным. Я считаю себя в военном плену", — сказал Саакашвили, слова которого приводит интернет-издание "Украинская правда".

В зале суда Саакашвили рассказал журналистам, что первый раз его арестовало КГБ ССР в Киеве в 1986 году, когда он был первокурсником, за антисоветскую деятельность. По его мнению, на Украине за 30 лет ничего не поменялось.

"Сколько лет прошло, меня привели в тот же изолятор и меня встретил тот же контролер, по таким же грязным обвинениям… Нам не нужна конфронтация, я не призываю ни к каким резким действиям. Движение будет расширяться", — заявил Саакашвили журналистам в суде.

Политик поблагодарил всех людей, которые его поддерживали. После этого он спел гимн Украины.

Саакашвили был задержан 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились в центр Киева требовать импичмента президента. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только в пятницу поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Сам политик, попав в изолятор, объявил бессрочную голодовку. Экс-президенту Грузии по вменяемой статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.




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