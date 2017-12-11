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Центральный банк России

ЦБ РФ стал владельцем 99,9% акций банка "ФК Открытие"

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Банк России 29 августа объявил о мерах спасения "ФК Открытие", до недавнего времени бывшего крупнейшим частным банком в России.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. ЦБ РФ стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций банка "ФК Открытие", сообщает РИА Новости.

Санация проводится с использованием нового механизма — ЦБ, вкладывая средства Фонда консолидации банковского сектора, становится главным акционером "ФК Открытие". На прошлой неделе, 7 декабря, ЦБ сообщил об утверждении изменений в план своего участия в санации банка, которые предусматривают его докапитализацию на 456,2 миллиарда рублей.

"Банк России стал владельцем свыше 99,9% обыкновенных акций ПАО "Банк "ФК Открытие". Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО "Банк "ФК Открытие"., предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка на сумму 456,2 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.




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