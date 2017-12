"Нелюбовь" Звягинцева номинирована на "Золотой Глобус"-2018

СУХКМ, 11 дек — Sputnik. Фильм "Нелюбовь" российского режиссера Андрея Звягинцева номинирован на премию "Золотой Глобус" 2018 года в категории "Лучший фильм на иностранном языке", сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов премии.

В категории также представлены камбоджийская картина режиссера и актрисы Анджелины Джоли "Сначала они убили моего отца" (First They Killed My Father), чилийский фильм "Фантастическая женщина" (A Fantastic Woman), немецкий "На пределе" (In the Fade) и "Квадрат" (Square) совместного производства Швеции, Германии и Франции.

Премия "Золотой глобус" присуждается с 1942 года за кинофильмы и телевизионные картины, отмеченные аккредитованными в Голливуде иностранными журналистами (HFPA). Премия вручается в 25 номинациях: 14 из них в сфере кино, еще 11 отмечают заслуги на телеэкране. Победителя определяют по итогам голосования членов HFPA, число которых в общей сложности не превышает сотню. Считается, что ввиду своего ограниченного числа и в силу профессии члены HFPA склонны голосовать за наиболее «гламурных» представителей киноэкрана.