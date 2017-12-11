Я вовсе не медведь: Porsche выпустил мед

Лакомство называется Turbienchen и будет продаваться только в фирменном магазине на территории завода Porsche.

СУХУМ, 11 дек — Sputnik. Германский производитель спортивных и люксовых автомобилей Porsche выпустил мед, сообщается на сайте Sputnik Армения со ссылкой на MotorAuthority.

© Sputnik. Томас Тхайцук Ароматное золото Абхазии. День на пасеке

Фирменный "турбомед" Porsche собирают полтора миллиона пчел, разбитых на 25 пчелиных колоний в Лейпциге, Германия, где у автопроизводителя есть завод. Пчелкам для работы и проживания выделена отдельная земля площадью 40 гектаров, на которой помимо насекомых обитают 27 диких лошадей, 75 зубров и прочая живность — птицы, кролики, олени, коровы, летучие мыши.

"Хотя мы знаем, что настоящие лакомые кусочки от Porsche — это Cayenne и Macan, изумительно наблюдать за тем, как автопроизводитель выступает в роли производителя меда. Пчелы важны для мира вокруг. Может, это станет "миссией B" для Porsche", — пишет издание.

Всего за год в Porsche набрали почти полтонны меда.