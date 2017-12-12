Роспотребнадзор: в партии детского питания Lactalis нашли сальмонеллу

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Партию детского питания Lactalis, которая может быть заражены сальмонеллой, отзовут из продажи, предупредил Роспотребнадзор,хотя по имеющимся данным ведомства, в Россию продукция пока не поступала, передает РИА Новости.

"Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сообщает об отзыве с рынка производителем детского питания Lactalis партий детского питания, которые могут быть контаминированы сальмонеллой. Кроме бренда Lactalis, продукция продается, в частности, под брендами Milumel et Picot, Carrefour", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным производителя, зараженными могут быть 7 тысяч тонн продукции, произведенной на заводе во Франции.

"В компании еще не установили, сколько из этого объема продукции уже отправлены на продажу. Первые партии отзываются из Китая, Пакистана, Великобритании и Судана", — отмечает ведомство.