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Новая разметка вафельница на перекрестках в Москве

Новые дорожные знаки введут в России

© Sputnik. Алексей Куденко
Новости
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Если правила предварительного стандарта, который будет действовать до ноября 2020 года, приживутся, то будет разработан новый национальный стандарт.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Несколько десятков новых дорожных знаков и табличек введут на дорогах России, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

Водитель
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Теперь водители на дорогах встретят знаки "Диагональный пешеходный переход", "Выделенная трамвайная полоса", "Глухие пешеходы" и "Въезд на перекресток в случае затора запрещен", который появится в том числе для дополнительного обозначения "вафельной разметки".

На светофорах и в местах, где нет интенсивного потока пешеходов или велосипедистов, начнут устанавливать знаки "Уступи всем, и можно направо", который разрешает поворот на красный. Кроме того, появятся знаки, уточняющие направление движения по полосе.

В конце октября в России внесли изменения в ПДД. Одно из них коснулось проезда при круговом движении: приоритет теперь будет отдаваться двигающимся по кругу. Второе дало право наносить специальную (диагональную / вафельную) дорожную разметку на особо сложных участках дорог — перекрестках с пересекающимися транспортными потоками.

Кроме того, правительственная комиссия по безопасности дорожного движения решила внести изменения в государственные стандарты, которые касаются установки уменьшенных дорожных знаков.

Эксперты отмечают, что эти меры на 30% сократят расходы на покупку и установку знаков. Кроме того, они лучше вписываются в городскую среду и удобнее для пешеходов.




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