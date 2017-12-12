ФСБ предотвратила теракт, готовившийся к Новому году

Спецслужбы РФ в 2017 году предотвратили въезд в Россию более 17,5 тысяч иностранцев, подозреваемых в причастности к терроризму.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. в Московском регионе в ходе спецоперации ФСБ была пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, которые готовили теракты на Новый год и в период кампании по выборам президента РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора ФСБ РФ, председателя Национального антитеррористического комитета Александра Бортникова.

"Вчера в Московском регионе в результате спецоперации ФСБ России пресечена деятельность группы выходцев из Центральной Азии, планировавших совершение террористических актов, в том числе с участием смертников, во время новогодних праздников и в период кампании по выборам президента Российской Федерации. У террористов изъяты самодельные взрывные устройства, огнестрельное оружие и боеприпасы, ликвидирована лаборатория по изготовлению средств террора", — сказал Бортников на заседании НАК.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре.