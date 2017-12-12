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Участники акции протеста в Палестине против решения о признании Иерусалима столицей Израиля

Палестинское движение ХАМАС начало третью интифаду

© Sputnik. Issam Al-Rimawi
Новости
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Палестинская интифада - борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий началась в 1987 году.

СУХУМ, 12 дек — Sputnik. Третий по счету этап борьбы палестинцев против израильской оккупации (интифада) начался из-за решения США признать Иерусалим израильской столицей, сообщил во вторник пресс-секретарь движения Абдулатив Алкану, РИА Новости.

"Мы объявили о начале третьей интифады, чтобы протесты продолжались и чтобы надавить на США, чтобы они отменили своё решение. В секторе Газа акции протеста растут в рамках начала интифады. Это третья интифада", — заявил Алкану.

Первая палестинская интифада (1987 — 1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года территорий. В 2000 году началась вторая "интифада", поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая "интифада" пошла на спад, однако обстановка в зоне палестино-израильского конфликта все еще нестабильна.




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