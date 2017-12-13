Какую елку выбрать: живую или искусственную

Главным атрибутом новогодних праздников является елка. А вот какая елка порадует семью каждый решает сам: кто -то считает, что только живая ель несет в дом атмосферу праздника, а кто-то ратует за бережное отношение к природе.

Какие могут быть варианты, а также о достоинствах и недостатках живых и искусственных елей узнайте из материала Sputnik Беларусь.

Плюсы и минусы искусственной ели

Искусственные ели с каждым годом все больше вытесняют своих "живых" собратьев, становясь популярнее по нескольким причинам. Рассмотрим все стороны искусственных елей.

Первая и для некоторых самая веская причина покупки искусственной елочки – долговечность. За такое дерево вы платите раз и на долгие годы. Кроме того, этот выбор является очень практичным: достаточно просто разобрать ель после праздников и аккуратно запаковать, не повредив части дерева. Искусственная ель не будет колоться, она достоит хоть до 8 марта и не осыплется сотнями иголочек, которые необходимо доставать буквально из всех щелей. В последние годы причиной покупки именно ненатуральной новогодней ели является бережное отношение к природе. Вырубка живых деревьев наносит сильный ущерб – посаженные новые растения не успевают за вырубкой.

Однако у такой ели есть и некоторые минусы.

Если вы решились приобрести искусственную ель, помните, что часто такие новогодние деревья изготавливают из некачественного пластика, сделанного из нефтяных ресурсов. Кроме того, искусственная ель, безусловно, не пахнет, а потому рождественского аромата в квартире, конечно, не будет. Еще одним не минусом, но препятствием является цена. Если за живую ель платить нужно ежегодно и немного, то за искусственную ель придется заплатить один раз, но немаленькую сумму.

Плюсы и минусы живой ели

Ничто так не создает праздничную атмосферу, как наполненная запахом свежей хвои квартира! И это главный плюс выбора живой ели в качестве новогоднего дерева. Рассмотрим этот и другие плюсы и, конечно, минусы такого выбора.

Запах, исходящий от живой ели, это не только праздничное настроение. Ель выделяет большое количество фитонцидов, а потом превосходно очищает воздух от вредных бактерий. Кроме того, живая ель – это хороший источник биоэнергии, снимающий негатив, раздражение и усталость.

Что касается хвои, она очень богата минеральными солями, эфирными маслами, витамином С и другими полезными компонентами. Существует масса действенных рецептов не только из хвои, но из зеленых шишек, почек, дегтя и даже пыльцы.

Также живая елка недорого стоит, в канун Нового года — 2018 приобрести небольшую елку в Минске можно будем примерно за 10 рублей.

Кроме очевидных плюсов у живой ели в квартире есть и минусы.

У живой елки осыпается хвоя, чем дольше такое дерево будет стоять, тем больше сухих иголочек вы будете находить по всему жилому помещению.

Также, безусловно, вырубка деревьев наносит ущерб живой природе, однако не стоит забывать, что ели на продажу выращивают в специализированных питомниках.

Что касается аллергии, которую приводят в качестве аргумента "против" приверженцы пластиковой елки, живое новогоднее дерево может вызывать у некоторых людей негативную реакцию. Однако искусственная елка, даже упакованная и аккуратно спрятанная на весь год, будет непременно собирать пыль, которая также может вызвать аллергию.

Все-таки живая или искусственная – взвешивайте все плюсы, минусы и решайте сами.