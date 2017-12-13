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Белый Дом в Вашингтоне

Тиллерсон: США ищут поддержку РФ, чтобы санкции против КНДР были успешны

© Sputnik. Владимир Федоренко
Новости
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Ранее в МИД КНДР заявили, что война на полуострове неизбежна. Причиной тому стали совместные военные учения США и Южной Кореи, а также высказывания американских чиновников.

СУХУМ, 13 дек —Sputnik. Чтобы можно было реализовать санкции против КНДР США нужно участие России, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в рамках выступления в Вашингтоне в Атлантическом совете, передает РИА Новости.

"Мы разговариваем очень предметно с нашими российскими коллегами по вопросам того, что они могут сделать в рамках Совета Безопасности ООН. И снова хочу подчеркнуть — они оказывают очень серьезную поддержку по санкциям. Но нам будет нужна поддержка России и, когда мы придем к точке, где мы по-настоящему начнем решать эту проблему, нам нужен будет каждый сосед — это важно, что там были Япония, Китай, Россия. Каждый должен быть там, чтобы внести свою лепту в успех", — сказал он.




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