Минобрнауки РФ предлагает учитывать наличие детей при приеме в вуз

Дополнительные баллы за наличие детей у абитуриенток предлагает начислять Минобрнауки РФ при приеме на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Минобрнауки Министерство образования и науки РФ выступило с предложением начислять девушкам-абитуриентам младше 23 лет дополнительные баллы при приеме в вузы, если у них есть ребенок, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий проект, опубликованный на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно тексту проекта, предлагается дополнить 44 пункт приказа министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года №1147, в котором перечисляются индивидуальные достижения, учитывающиеся при приеме на обучение, седьмым подпунктом: "Наличие у женщин, состоящих в гражданстве Российской Федерации и не имеющих высшего образования, одного и более детей по состоянию на 31 мая года, в котором осуществляется прием, при условии достижения указанной женщиной 23 лет не ранее 1 июня года, в котором осуществляется прием".

Согласно пояснительной записке к документу, основание для начисления дополнительных баллов будет учитываться при приеме на обучение в бакалавриат, специалитет, магистратуру.