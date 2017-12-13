Лауреаты премии "Большая книга" рассказали о героях своих книг

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Лауреаты 12-го сезона премии "Большая книга" Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и Шамиль Идиатуллин рассказали о главных героях своих произведений и поделились впечатлениями от победы в престижном литературном конкурсе.

Первый приз члены жюри присудили Льву Данилкину за роман "Ленин. Пантократор солнечных пылинок", второе место занял Сергей Шаргунов с книгой "Катаев: "Погоня за вечной весной", на третьем оказался Шамиль Идиатуллин с произведением "Город Брежнев".

© Sputnik. Евгений Одиноков Вручение национальной литературной премии "Большая книга"

"Я испытываю то же ощущение, которое испытывал Ленин после того, как свершилось то, о чем мечтали большевики. Он сказал Троцкому — у меня голова кружится. Я чувствую такое же удивительное головокружение", — сказал первый призер Лев Данилкин на пресс-брифинге после вручения наград. Он подчеркнул, что в своей книге хотел рассказать о ключевой фигуре русской истории Владимире Ленине и показать, как его идеи отразились на современном мире.

В нынешнем сезоне предпочтения читателей полностью совпали с выбором жюри, но места в народном голосовании распределились несколько иначе. Так, первым стал Шаргунов, вторым — Данилкин, третьим — Идиатуллин.

Сергей Шаргунов рассказал, что выбрал Валентина Катаева главным героем своего произведения, поскольку его большая и остросюжетная жизнь до этого не получила отражения в литературе.

© Sputnik. Евгений Одиноков Вручение национальной литературной премии "Большая книга"

"Кроме того, что он писал превосходные книги, он еще и прожил жизнь вровень с веком. Катаев воскрешает огромный литературный контекст. Весь XX век — это Катаев", — добавил автор.

При этом лауреат третьей премии Шамиль Идиатуллин признался, что ему было проще писать свой роман, поскольку герои его произведения — не реальные люди. "Я сидел хитро, я мог накидывать гору небылиц — и никто бы мне ни слова не сказал", — пошутил он.

© Sputnik. Евгений Одиноков Вручение национальной литературной премии "Большая книга"

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". Автор, занявший первое место, получит три миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона рублей, третье — 1 миллион рублей.