19:36 13 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ В. Путин провел заседание Координационного совета

С утра до ночи работает: Путин готовится к пресс-конференции

© Sputnik. Евгений Биятов
Новости
Получить короткую ссылку
35 0 0

Большая ежегодняя пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг в 12.00 в Москве.

СУХУМ, 13 дек — Sputnik. Пресс-конференция Владимира Путина пройдет в четверг, после нее он примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сегодня президент продолжает подготовку к большой пресс-конференции в течение всего дня… С утра до ночи президент работает. Завтра пресс-конференция в 12.00, полдень, она будет в прямом эфире", — сказал Песков в среду журналистам.

По его словам, Путин в четверг после пресс-конференции примет участие в торжественном приеме по случаю Дня героев Отечества в большом Кремлевском дворце.

"У него запланировано несколько встреч на вторую половину дня, вечером в Государственном Кремлевском дворце состоится торжественный вечер, посвященный 60-летию создания ВПК, президент также его посетит", — отметил Песков.ХУМ, 13 дек — РИА Новости.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Фуры на трассе, архивное фото
    Единое таможенное

    Казахстан ратифицировал договор о Таможенном кодексе ЕАЭС – соответствующий закон подписал президент страны Нурсултан Назарбаев.

  • Питьевая вода. Архивное фото
    Великая засуха

    В восточной части Бишкека 14 декабря временно прекратится подача питьевой воды: сотрудники ТЭЦ будут демонтировать врезки на водопроводе.

  • Президенты РФ и Беларуси В. Путин и А. Лукашенко на заседании ВГС Союзного государства
    Серьезный диалог

    Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с Владимиром Путиным, и анонсировал серьезный диалог.

  • Судебный молоток
    Посмотрите вы!

    Депутат Европарламента предложил премьеру Латвии отправить школьную реформу на экспертизу Венецианской комиссии Совета Европы.

  • Посольство России в Литве, архивное фото
    Вопреки договоренностям

    Посольство России в Литве заявило, что Вильнюс вопреки договоренностям мешает благоустройству советских захоронений на территории республики.

  • Президент Молдовы Игорь Додон
    Приглашение принято

    Молдавский лидер Игорь Додон принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в саммите глав стран СНГ 26 декабря в Москве.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Международная выставка кошек в Москве
Кошки в моде: самые популярные породы
Двойное убийство в районе Гумисты: кадры с места преступления
Двойное убийство в районе Гумисты: кадры с места преступления
Как правильно надевать джинсы
Как носить джинсы зимой: подворачиваем брюки

Соцсети

Sputnikabkhazia