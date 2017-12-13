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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве

Захарова об иерусалимском вопросе: помогут лишь переговоры

© Sputnik. Yevgeniya Novozhenina
Новости
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Власти России призывают сторонам проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди и быть утрачены перспективы восстановления мира.

СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Только переговоры между Израилем и Палестиной помогут решить конфликт между странами, сказала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп ранее объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и подписал документ о переносе туда американского посольства из Тель-Авива. Это вызвало негативную реакцию со стороны многих государств мира, в первую очередь, стран Ближнего Востока и Палестины. В воскресенье израильские военные на БТР разгоняли протестующих в палестинском Вифлееме у границы с Израилем.

"В Москве с серьезной обеспокоенностью воспринимают дестабилизацию в регионе, вызванную известным шагом администрации США по Иерусалиму. Убеждены, что выходом из замкнутого круга насилия и напряженности может стать лишь возобновление палестино-израильских переговоров для достижения прочного и, конечно, долгосрочного урегулирования конфликта на базе хорошо известных решений международного сообщества", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, Москва исходит из того, что всем заинтересованным сторонам следует проявлять сдержанность и не допускать действий, от которых могут пострадать невинные люди и быть утрачены перспективы восстановления мира, справедливости и безопасности для всех в этом регионе.

Израиль называет Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, отбитые полвека назад у Иордании и позднее аннексированные. Мир, включая до последнего времени США, аннексию не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами.




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