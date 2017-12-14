Telegram обратился в ООН в связи с возможностью блокировки сервиса в РФ

Telegram в ближайшие недели может быть заблокирован в России в связи с отказом предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Администрация Telegram обратилась в офис верховного комиссара ООН по правам человека с просьбой повлиять на ситуацию, сложившуюся вокруг мессенджера в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо, опубликованное в Telegram главой правозащитной организации "Агора" Павлом Чиковым.

"Профессор Кайе (спецдокладчик ООН по свободе слова Дэвид Кайе), я пишу вам от имени Telegram Messenger LLP… Мое обращение вызвано серьезными угрозами свободе слова, которые касаются последних действий российских властей в отношении интернета и Telegram в частности. Компания была оштрафована за отказ предоставить ФСБ доступ к частной переписке пользователей, и в ближайшие недели Telegram может быть заблокирован в России", — говорится в письме.

© AP Photo. Roman Kulik Дуров: сотрудничество Telegram с властями не зависит от юрисдикции

В конце июня Telegram оказался на грани блокировки в России после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в "реестр организаторов распространения информации". Однако после публичной дискуссии Telegram все же дал необходимую информацию — регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

В октябре мировой суд оштрафовал Telegram на 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений, Мещанский суд Москвы, как апелляционная инстанция, признал это решение законным. По заявлению адвоката, штраф назначен за отказ Telegram представить спецслужбам информацию для декодирования переписки обвиняемых в теракте в Санкт-Петербурге.