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Авиация коалиции арабских стран нанесла авиаудары по резиденции экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха

Хуситы в Йемене освободили 41 журналиста, включая корреспондента Sputnik

© Sputnik. Стрингер
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Представители шиитского движения "Ансар Алла" заявляли ранее, что хуситы отпустят на свободу журналистов после следственных процедур.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Повстанцы-хуситы из "Ансар Алла" освободили в среду 40 сотрудников телеканала "Аль Яман аль-Яум" и внештатного корреспондента Sputnik, захваченных две недели назад.

"Вечером 13 декабря меня и других 40 сотрудников телеканала "Аль Яман аль-Яум" (Yemen Today) освободили спустя 12 дней после захвата здания телеканала 2 декабря", — сообщил корреспондент Sputnik.

Повстанцы 2 декабря захватили в столице Йемена Сане здание телецентра, где располагается офис канала Yemen Today, с которым сотрудничал внештатный корреспондент Sputnik. Журналисты в знак протеста в воскресенье объявили голодовку. Два источника, имеющих контакты с повстанцами в этой стране, сообщили РИА Новости, что корреспондент Sputnik вместе с другими журналистами удерживается хуситами в здании телецентра. Сообщалось, что общее число задержанных — 41 человек.

Боевики-хуситы в столице Йемена Сане
© REUTERS/ Khaled Abdullah
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Канал Yemen Today известен как связанный с партией экс-президента Йемена Али Абдаллы Салеха Всеобщий народный конгресс, которая в день захвата телецентра призвала йеменских граждан защитить страну от движения "Ансар Алла", своих недавних союзников, с которыми произошел конфликт. Канал транслировал выступление Салеха, который призывал начать восстание против хуситов. Салех впоследствии погиб в перестрелке с хуситами, которые его преследовали.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт. До недавнего времени с одной стороны в нем участвовали повстанцы-хуситы и часть армии, лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху, который погиб в начале декабря в перестрелке со своими недавними союзниками хуситами, преследовавшими его после возникших между ними разногласий. Другой стороной конфликта выступают правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади, которых с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией.




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