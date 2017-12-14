"Союз МС-05" отстыковался от МКС: на борту возвращающийся с МКС экипаж

На Землю возвращается экипаж в составе космонавта Роскосмоса Сергея Рязанского, астронавта НАСА Рэндольфа Брезника и астронавта Европейского космического агентства итальянеца Паоло Несполи, время пребывания экипажа на станции составило 139 суток.

СУХУМ, 14 дек — Sputnik. Космический корабль новой серии "Союз МС-05" с экипажем отстыковался от Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на российский Центр управления полетами.

На МКС остаются космонавт Роскосмоса Александр Мисуркин и астронавты НАСА Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.

Ожидается, что двигательная установка корабля будет запущена на торможение в 10.45 мск, после чего в 11.15 мск "Союз" войдет в плотные слои атмосферы Земли, где связь с ним кратковременно будет потеряна. Приземление спускаемой капсулы ожидается в 11.38 мск в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган Карагандинской области Казахстана.

Старт "Союза МС-07" с экипажем очередной миссии МКС запланирован на 17 декабря с космодрома Байконур. В основной экипаж корабля входят космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, астронавт НАСА Скотт Тингл и астронавт японского агентства аэрокосмических исследований Норишиге Канаи.